В США зав’язалась бійка перед врученням «Оскара»

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Учасниця бійки

Прихильниця Трампа вимагала бойкотувати церемонію, що не сподобалось її опонентці

В Лос-Анджелесі, біля театру Dolby, де проходить церемонії вручення премій «Оскар», відбулась бійка між двома жінками.

Про це повідомляє Daily Mail.

Жінка в кепці з написом «Make America Great Again» (Повернемо Америці велич – передвиборче гасло Трампа) закликала громадськість проігнорувати захід Американської академії кінематографічних мистецтв.

Протестувальниця тримала також плакат з написом «jobs», натякаючи на робочі місця. Натомість інша жінка вирвала у неї плакат, після чого розпочалась бійка. Видання зазначає, що учасницю бійки, яка вирвала плакат, затримала поліція.

Як повідомляв «Главком», сьогодні у Лос-Анджелесі проходить 89-та церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії «Оскар».