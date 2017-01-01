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    В США зав’язалась бійка перед врученням «Оскара»

    • Сьогодні, 03:28
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    Учасниця бійки
    Учасниця бійки

    Прихильниця Трампа вимагала бойкотувати церемонію, що не сподобалось її опонентці

    В Лос-Анджелесі, біля театру Dolby, де проходить церемонії вручення премій «Оскар», відбулась бійка між двома жінками.

    Про це повідомляє Daily Mail.

    Жінка в кепці з написом «Make America Great Again» (Повернемо Америці велич – передвиборче гасло Трампа) закликала громадськість проігнорувати захід Американської академії кінематографічних мистецтв.

    Протестувальниця тримала також плакат з написом «jobs», натякаючи на робочі місця. Натомість інша жінка вирвала у неї плакат, після чого розпочалась бійка. Видання зазначає, що  учасницю бійки, яка вирвала плакат, затримала поліція.

    Як повідомляв «Главком», сьогодні у Лос-Анджелесі проходить 89-та церемонія вручення найпрестижнішої кінопремії «Оскар».

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