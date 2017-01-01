В США знову заговорили про надання Україні летального озброєння

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Дік Дербін

Американський конгресмен та сенатор виступили за надання Україні зброї для «захисту власного народу»

Двоє демократів-законодавців із обох палат Конгресу США заявили, що для Вашингтона настав час надати Україні зброю летальної дії, щоб захищатися від спільних російсько-сепаратистських сил на сході України. Про це Дік Дербін та Майк Квіґлі заявивли в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За словами сенатора Діка Дербіна, конфлікт на сході України досяг тієї точки, коли вже «треба бути чесними». Говорячи про дії Росії, він заявив: «Те, що вони роблять на сході України, в Донецьку, не дає знати, щоб вони були готові відступити. Ми маємо дати Україні інструменти і озброєння, яких вона потребує, щоб захистити свій власний народ».

Конгресмен Майк Квіґлі натомість заявив, що надання Україні зброї летальної дії необхідне, бо її противник використовує новітні технології, і українці «протистоять передовій силі».

Як повідомляв «Главком», напередодні президент України Петро Порошенко обговорив з сенатором США Річардом Дурбіним і конгресменом Майклом Квіглі питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною і Сполученими Штатами та протидії російській агресії.