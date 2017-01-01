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    У Стамбулі затримали вісьмох підозрюваних у причетності до теракту в нічному клубі

    • Вчора, 15:02
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    Минулого тижня було затримано десятки людей за підозрою у зв’язках з терористами «Ісламської держави»

    Турецька поліція сьогодні затримала вісьмох підозрюваних у терористичній атаці на нічний клуб, де в новорічну ніч загинуло 39 осіб, передає Daily Sabah.

    Сьогодні поліція Туреччини затримала вісьмох осіб. Їх підозрюють у причетності до нападу на нічний клуб Reіna, що в Стамбулі.

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    Крім того, міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу заявив, що за минулий тиждень було затримано десятки людей за підозрою у зв’язках з терористами «Ісламської держави».

    Зокрема, у поширеній сьогодні заяві від МВС Туреччини йдеться про те, 147 людей було затримано після того, як їх запідозрили, що «вони контактували з терористичної організацією «Ісламська держава». Серед цих затриманих 25 посадили під варту.

    Нагадаємо, «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі.

    Наразі відомо, що турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, громадянина Казахстану чи Узбекистану, який увірвався в новорічну ніч у нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв людей.

    Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

    Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.

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