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    В столиці Ізраїля палестинець поранив ножем чотирьох людей

    • Сьогодні, 21:27
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    Швидка біля місця нападу
    Швидка біля місця нападу

    За інформацією ЗМІ, поліція оцінює напад як теракт

    Сьогодні в результаті нападу озброєного ножем араба в центрі Тель-Авіва (столиця Ізраїля) постраждали чотири людини.

    Про це повідомляє «9 канал».

    «Постраждалі - двоє чоловіків у віці близько 50 років, жінка приблизно в тому ж віці і чоловік у віці близько 70 років. Поліція оцінює пригоду як теракт», - йдеться в повідомленні.

    За інформацією ЗМІ, на перших двох осіб палестинець напав в магазині сувенірів в готелі «Херодс», ще один чоловік був атакований поблизу готелю, літнього чоловіка зловмисник атакував в районі площі Атарим.

    Наразі постраждалим надають медичну допомогу, їх поранення оцінюють як легкі.

    Нападником виявився 18-річний житель Шхема. В даний момент він допитується поліцією. За попередніми даними, терорист вчинив напад з націоналістичними мотивами.

    «Главком» також повідомляв, що в четвер увечері сталася стрілянина у центрі Парижа. Внаслідок нападу загинув один правоохоронець, ще двох серйозно поранено.

    Нападник під'їхав на машині до екіпажу патрульної служби, вийшов з автомобіля і відкрив вогонь по співробітниках поліції. Після цього він кинув машину і спробував утекти, але в результаті його було вбито правоохоронцями
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