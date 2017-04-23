В столиці Ізраїля палестинець поранив ножем чотирьох людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Швидка біля місця нападу

За інформацією ЗМІ, поліція оцінює напад як теракт

Сьогодні в результаті нападу озброєного ножем араба в центрі Тель-Авіва (столиця Ізраїля) постраждали чотири людини.

Про це повідомляє «9 канал».

«Постраждалі - двоє чоловіків у віці близько 50 років, жінка приблизно в тому ж віці і чоловік у віці близько 70 років. Поліція оцінює пригоду як теракт», - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, на перших двох осіб палестинець напав в магазині сувенірів в готелі «Херодс», ще один чоловік був атакований поблизу готелю, літнього чоловіка зловмисник атакував в районі площі Атарим.

Наразі постраждалим надають медичну допомогу, їх поранення оцінюють як легкі.

Нападником виявився 18-річний житель Шхема. В даний момент він допитується поліцією. За попередніми даними, терорист вчинив напад з націоналістичними мотивами.

«Главком» також повідомляв, що в четвер увечері сталася стрілянина у центрі Парижа. Внаслідок нападу загинув один правоохоронець, ще двох серйозно поранено.