В столиці таксист насмерть збив чоловіка, який перебігав дорогу
- Сьогодні, 04:30
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Розсилка
Фото: Еспресо
Пошкоджений автомобіль таксі
Загиблий намагався перебігти дорогу з шістьма смугами руху
У Києві чоловік 1960 року народження намагався перебігти вулицю і потрапив під колеса таксі.
Про це повідомляє «Еспресо».
У Шевченківському районі столиці, на одній з вулиць з пожвавленим дорожнім рухом сталася ДТП. Чоловік намагався перебігти дорогу з шістьма смугами руху з відбійником посередині. Він потрапив під колеса автомобіля таксі Peugeot.
Внаслідок несумісних з життям травм чоловік помер на місці до приїзду швидкої.
Нагадаємо, вранці 31 травня на столичній Борщагівці зіткнулося два пасажирських автобуси.