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    В столиці таксист насмерть збив чоловіка, який перебігав дорогу

    • Сьогодні, 04:30
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    Пошкоджений автомобіль таксі
    Фото: Еспресо
    Пошкоджений автомобіль таксі

    Загиблий намагався перебігти дорогу з шістьма смугами руху

    У Києві чоловік 1960 року народження намагався перебігти вулицю і потрапив під колеса таксі.

    Про це повідомляє «Еспресо».

    У Шевченківському районі столиці, на одній з вулиць з пожвавленим дорожнім рухом сталася ДТП. Чоловік намагався перебігти дорогу з шістьма смугами руху з відбійником посередині. Він потрапив під колеса автомобіля таксі Peugeot.

    Внаслідок несумісних з життям травм чоловік помер на місці до приїзду швидкої. 

    Нагадаємо, вранці 31 травня на столичній Борщагівці зіткнулося два пасажирських автобуси.

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