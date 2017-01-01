В столиці таксист насмерть збив чоловіка, який перебігав дорогу

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Фото: Еспресо Пошкоджений автомобіль таксі

Загиблий намагався перебігти дорогу з шістьма смугами руху

У Києві чоловік 1960 року народження намагався перебігти вулицю і потрапив під колеса таксі.

Про це повідомляє «Еспресо».

У Шевченківському районі столиці, на одній з вулиць з пожвавленим дорожнім рухом сталася ДТП. Чоловік намагався перебігти дорогу з шістьма смугами руху з відбійником посередині. Він потрапив під колеса автомобіля таксі Peugeot.

Внаслідок несумісних з життям травм чоловік помер на місці до приїзду швидкої.

Нагадаємо, вранці 31 травня на столичній Борщагівці зіткнулося два пасажирських автобуси.