У суботу в Україні істотних опадів не очікується

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Найсильніші морози очікуються на сході України

24 грудня в Києві мінлива хмарність, уночі й вранці невеликий мокрий сніг, удень без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі й удень -1...+1 градус.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, без істотних опадів, уночі й вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, на Закарпатті й Прикарпатті до -6 градусів, удень -2...+4 градуси.

У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, уночі й вранці невеликий мокрий сніг, удень без істотних опадів, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі й удень +2...-4 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, уночі та вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі й удень +2...-4 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, уночі й вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 градусів, удень +2...-3 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без істотних опадів, уночі й вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі 0...-6 градусів, удень +2...-4 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, уночі й вранці туман, на дорогах подекуди ожеледиця, вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, удень +2...-3 градуси.