В суботу в Україні потеплішає

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У Києві на вихідних вдень обіцяють плюсову температуру
28 січня в Києві хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-5 градусів, удень 0...-2 градуси.
Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.
На заході України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, уночі й вранці місцями туман, на дорогах місцями ожеледиця, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-9 градусів, удень +2...-4 градуси.
У Карпатах без істотних опадів, температура повітря вночі -15...-20 градусів, удень -4...-9 градусів.
На півночі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-9 градусів, удень +2...-3 градуси.
У центрі України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, удень +2...-4 градуси.
На сході України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -10...-15 градусів, удень -4...-10 градусів.
На півдні України хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, удень +2...-4 градуси.
У Криму хмарно із проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -3...-8 градусів, удень +1...-4 градуси.