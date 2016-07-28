В Сумах СБУ викрила контрольований з Росії канал телефонного зв’язку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вивчається можливий зв’язок зловмисників з російськими спецслужбами

Неконтрольований канал міжнародного телефонного зв’язку, яким віддалено керували з Росії, ліквідували у Сумах правоохоронці, повідомили у прес-службі відомства.

Четверо сумчан через Інтернет за допомогою IP-телефонії отримували російський трафік в обхід міжнародних центрів комутації. Потім трафік оброблявся спеціалізованим програмно-апаратним телекомунікаційним комплексом та під виглядом місцевих телефонних розмов направлявся у мережі українських операторів мобільного зв’язку. У такий спосіб здійснювався телефонний зв'язок, у тому числі й з абонентами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Кошти на оренду приміщень, а також винагороду за свою незаконну діяльність зловмисники одержували у вигляді електронних переказів від російської фірми.

Під час обшуків в офісах та місцях мешкання зловмисників правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, «сім-банк», безпровідні модеми та півтори сотні карток українських операторів стільникового зв’язку. Загальна вартість вилученого обладнання становить понад півмільйона гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в мережу електрозв’язку) Кримінального кодексу України. Вивчається можливий зв’язок зловмисників з російськими спецслужбами.