В Таїланді російськомовний турист з ножем напав на торговців шаурмою

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У Таїланді спіймали голого туриста з ножем

Голий турист, ймовірно з Росії, з ножем напав на продавців шаурми в «кварталі червоних ліхтарів» в Таїланді

У мережу потрапило відео, на якому оголений турист з ножем напав на перехожих в курортному тайському місті Паттайя.

Повністю оголений чоловік, імовірно з Росії, з ножем і викруткою в руках, був помічений близько 3 години ночі в п'ятницю, 3 лютого, на жвавій вулиці в кварталі місцевих «червоних ліхтарів» в курортному тайському місті Паттайя.

За словами очевидців, неадекватний турист кидався на кіоски з вуличною їжею і намагався напасти на продавців, через що торговці були вимушені забарикадуватися у власних закладах, повідомляє The Sun.

Поліцейські протягом 20 хвилин спостерігали за порушником порядку, після чого скрутили його і притиснули до землі на очах у приголомшених туристів.

«Він був п'яний і дуже злий через щось. Люди дуже налякалися. Невідомо, чому цей п'яний чоловік розгулював голим. Йому близько 25-30 років, і поліції довелося витратити багато часу, щоб зловити його. У підсумку він був заарештований», - розповів місцевий репортер Тіра Фенграт.