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    У теракті у Петербурзі загинуло дев’ятеро людей, понад 20 поранено

    • Сьогодні, 17:59
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    Теракт у Петербурзі
    Теракт у Петербурзі

    Антитерористичний комітет РФ уточнив дані про загиблих

    Національний антитерористичний комітет (НАК) повідомляє про дев'ятьох загиблих і понад 20 потерпілих унаслідок вибуху в метро в Санкт-Петербурзі.

    Про це інформує «Інтерфакс».

    «За попередніми даними, внаслідок вибуху в санкт-петербурзькому метро загинуло дев'ять осіб, зазнали поранень, у тому числі тяжких, понад 20 осіб», – ідеться у повідомленні НАК, що надійшло в ЗМІ.

    Раніше у прес-службі губернатора Санкт-Петербурга повідомляли про 10 загиблих і 50 поранених.

    Як повідомили у прес-службі міського комітету з охорони здоров'я, до лікарень госпіталізовано 25 осіб, у тому числі одну дитину.

    Як відомо, за попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає.

    МЗС України також повідомило номер телефона консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію. 

    Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті». 

    Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

    ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.

    Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.

    Також стадо відомо, що дівчина заявила про теракти за сім годин до вибуху.

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