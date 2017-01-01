У теракті у Петербурзі загинуло дев’ятеро людей, понад 20 поранено
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Антитерористичний комітет РФ уточнив дані про загиблих
Національний антитерористичний комітет (НАК) повідомляє про дев'ятьох загиблих і понад 20 потерпілих унаслідок вибуху в метро в Санкт-Петербурзі.
Про це інформує «Інтерфакс».
«За попередніми даними, внаслідок вибуху в санкт-петербурзькому метро загинуло дев'ять осіб, зазнали поранень, у тому числі тяжких, понад 20 осіб», – ідеться у повідомленні НАК, що надійшло в ЗМІ.
Раніше у прес-службі губернатора Санкт-Петербурга повідомляли про 10 загиблих і 50 поранених.
Як повідомили у прес-службі міського комітету з охорони здоров'я, до лікарень госпіталізовано 25 осіб, у тому числі одну дитину.
Як відомо, за попередніми даними, українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга немає.
МЗС України також повідомило номер телефона консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.
Tелефон "гарячої" лінії Генерального консульства України в С.-Петербурзі 007-921-304-05-72. Доступний цілодобово.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 3 апреля 2017 г.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в метро сталося два вибухи: один на станції «Сінна площа», другий – на «Технологічному інституті».
Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.
ТАСС повідомляє, що сьогодні президент РФ Путін побував у Санкт-Петербурзі на медіа-форумі.
Як повідомлялося раніше, в петербурзькому метро знайшли ще одну бомбу.
Також стадо відомо, що дівчина заявила про теракти за сім годин до вибуху.