В Тернополі в маршрутці побилися пільговики

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Тернопільський громадський транспорт

Один пільговик вдарив палицею іншого

У Тернополі в маршрутці стався безпрецедентний випадок: пасажир похилого віку вдарив палицею іншого такого ж пільговика. Про це повідомляє тернопільський сайт 0352.

В такий спосіб чоловік висловив обурення тим, що пільговик хамив водієві.

«Безпрецедентно! Щойно один пільговик почав хамити водієві (їде безкоштовно, не сподобалось, що шофер довго стоїть), інший (їде безкоштовно) гепнув його палицею зі словами: «Ти чого, зараза, до людини кричиш?». Запанувала тиша. Водій посміхається досі», – описав побачене на своїй сторінці в Фейсбуці тернополянин Андрій Шкула.

У коментарях люди зазначають, що система надання пільг потребує докорінних змін.