У Transparency International закликають негайно посадити Януковича



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: AP

За словами Хосе Угаса, без розслідувань гучних корупційних справ в України немає жодних шансів повернути активи

Президент Transparency International Хосе Угас вважає, що екс-президента України Віктора Януковича та його соратників потрібно якнайшвидше судити за корупцію.

Про це Угас заявив в інтерв'ю «Українській правді».

Хосе Угас наголосив, що Україна спізнилася з початком антикорупційних розслідувань. На його думку, з плином часу все тяжче буде зібрати необхідні докази. Наразі в країні є достатньо інститутів, які спрямованих на боротьбу з корупцією. Зокрема, система ProZorro та НАБУ можуть сприяти швидкому розслідуванню у справі Януковича та його оточення, зауважив Угас.

«Світ знає, хто такий Янукович, що він зробив, – і дуже важко зрозуміти, чому з усіма наявними доказами, які залишилися тут, в Україні, не розпочате потужне розслідування проти цієї особи в контексті корупції. Ми знаємо, що Януковича звинувачують у державній зраді. Генеральний прокурор запевняє, коли справа про держзраду закінчиться вироком, тоді буде легше судити Януковича за корупцію. Але це звучить не дуже логічно, бо державна зрада – це одна річ, а корупція – інша. Можна робити ці дві речі паралельно, якщо забажаєш. Однак я не розумію, чому вирок у справі про державну зраду має активувати розслідування корупції», – заявив Угас.

За словами президента ТI, без розслідувань гучних корупційних справ в України немає жодних шансів повернути активи.

«Щоб виявити і повернути активи, потрібно для початку відкрити провадження, зробити запити до інших юрисдикцій, де перебувають гроші чи власність, щоб ті юрисдикції надали інформацію, на основі якої вже можна робити законні дії, заморожувати ці активи, а потім – повертати їх в Україну. Але немає жодного шансу повернути активи, якщо ти не відкрив провадження. Як у випадку з Януковичем», – зазначив Угас.

Наостанок він зазначив, що судову систему в Україні потрібно якнайшвидше реформувати.

Оболонський районний суд міста Києва оголосив перерву у розгляді справи з обвинувачення колишнього президента України Віктора Януковича у державній зраді до 16 червня 2017 року.

Режим колишнього президента України Віктора Януковича вкрав у держави $40 мільярдів за три роки. Екс-президенту України Віктору Януковичу на батьківщині загрожує довічне ув'язнення.