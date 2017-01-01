В Туреччині завершилось розслідування у справі держперевороту в країні

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Спроба держперевороту

Прокуратура направила в суд обвинувачення проти 24 «заколотників»

Прокуратура Стамбула завершила розслідування у зв'язку зі спробою перевороту 15 липня 2016 року. В суд направлено обвинувальний висновок у відношенні 24 підозрюваних в терористичній діяльності. У їх числі - Фетуллах Гюлен, а також шість генералів і 17 офіцерів, дев'ять з яких переховуються від правосуддя.

Про це повідомляє інформагентство «Анадолу».

Видання зазначає, що прокуратура вимагає засудити 10 обвинувачуваних, у тому числі генералів Фетхи Алпая, Мехмета Наіла Йігіта, Озкана Айдогду і Ейюпа Гюрлера, до 92 довічних термінів кожного у в'язниці суворого режиму і 174 років позбавлення волі.

Решту 13 обвинувачених вимагають засудити щонайменше до трьох довічних ув'язнень і до термінів до 30 років позбавлення волі у в'язниці суворого режиму.

Як повідомляв «Главком», спроба державного перевороту в Туреччині розпочалась ввечері 15 липня 2016 року. Група військових заявила, що бере управління країною у свої руки. За кілька годин стало відомо, що уряд Туреччини контролює ситуацію в країні.

Прем'єр-міністр Туреччини звинуватив в організації спроби військового перевороту опозиційного мусульманського проповідника Фетуллаха Гюлена. Загинули сотні людей.