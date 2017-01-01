В Туреччині заявили про кінець військової операції «Щит Євфрату» в Сирії

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Туреччина розпочала військову операцію на півночі Сирії у серпні 2016 року

Рада національної безпеки Туреччини оголосила про «успішне завершення» операції «Щит Євфрату», яку турецькі збройні сили почали у 2016 році на території Сирії.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

У заяві сказано, що метою операції було захистити Туреччину від загрози з боку бойовиків «Ісламської держави» і дати можливість біженцям з Сирії «повернутися до своїх домівок і продовжити мирне життя».

Прем'єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим пояснив, що можливі дії Туреччини в Сирії будуть проходити в рамках нових операцій, які будуть називатися інакше.

Зазначимо, що Туреччина розпочала військову операцію на півночі Сирії у серпні 2016 року. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що дана операція спрямована проти «Ісламської держави» та «терористичних груп сирійських курдів, які загрожують Туреччині».