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    В Туреччині заявили про кінець військової операції «Щит Євфрату» в Сирії

    • Вчора, 23:16
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    Туреччина розпочала військову операцію на півночі Сирії у серпні 2016 року

    Рада національної безпеки Туреччини оголосила про «успішне завершення» операції «Щит Євфрату», яку турецькі збройні сили почали у 2016 році на території Сирії.

    Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

    У заяві сказано, що метою операції було захистити Туреччину від загрози з боку бойовиків «Ісламської держави» і дати можливість біженцям з Сирії «повернутися до своїх домівок і продовжити мирне життя».

    Прем'єр-міністр Туреччини Біна Йилдирим пояснив, що можливі дії Туреччини в Сирії будуть проходити в рамках нових операцій, які будуть називатися інакше.

    Зазначимо, що Туреччина розпочала військову операцію на півночі Сирії у серпні 2016 року. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що дана операція спрямована проти «Ісламської держави» та «терористичних груп сирійських курдів, які загрожують Туреччині».

    Туреччина
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