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    В Туреччині звільнили понад 3,9 тисяч держслужбовців і військових

    • Вчора, 22:39
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    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

    Серед звільнених у Турції понад 1,1 тисячі працівників міністерства юстиції, понад 480 викладачів

    В суботу, 29 квітня, в Туреччині звільнені з роботи понад 3,9 тисяч держслужбовців, військових і правоохоронців.

    Про це повідомляє офіційне видання уряду Туреччини.

    Зазначається, що серед звільнених понад 1,1 тисячі працівників міністерства юстиції, понад 480 викладачів і наукових співробітників, понад 200 працівників міністерства у справах релігії.

    Нагадаємо, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення влади президента Ердогана. Більшість громадян підтримали зміни до конституції.

    Пізніше турецька Демократична партія народів заявила, що вона оскаржуватиме результати референдуму.

    референдум
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