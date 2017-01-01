В Туреччині звільнили понад 3,9 тисяч держслужбовців і військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Серед звільнених у Турції понад 1,1 тисячі працівників міністерства юстиції, понад 480 викладачів

В суботу, 29 квітня, в Туреччині звільнені з роботи понад 3,9 тисяч держслужбовців, військових і правоохоронців.

Про це повідомляє офіційне видання уряду Туреччини.

Зазначається, що серед звільнених понад 1,1 тисячі працівників міністерства юстиції, понад 480 викладачів і наукових співробітників, понад 200 працівників міністерства у справах релігії.

Нагадаємо, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення влади президента Ердогана. Більшість громадян підтримали зміни до конституції.

Пізніше турецька Демократична партія народів заявила, що вона оскаржуватиме результати референдуму.