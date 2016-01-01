В Уганді затонуло судно з футбольною командою

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На судні перебувала місцева футбольна команда і вболівальники

В Уганді в результаті корабельної аварії на озері Альберт загинули щонайменше 30 гравців місцевої футбольної команди. Про це повідомляє The Guardian.

Наголошується, що на судні проходила вечірка, багато людей танцювали. Човен був перевантажений, в результаті судно затонуло. Повідомляється, що судні перебувала місцева футбольна команда і вболівальники.

«Озеро було спокійне, але проблема виникла, коли футболісти та вболівальники почали відзначати свято. Вони зібралися на одному борту судна, і воно перевернулося», - розповіли в поліції.

Нагадаємо, за даними Організації Об'єднаних Націй (ООН) кількість загиблих мігрантів, які потонули при спробі перетнути Середземне море і досягти берегів Європи, в цьому році перевищила 5 тисяч осіб, що є найвищим показником за попередні роки.