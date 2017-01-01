В Угорщині через червону зірку на логотипі можуть заборонити відоме пиво
- Сьогодні, 04:17
-
Розсилка
Логотип пива Heineken містить зображення зірки з самого початку свого заснування
Угорський уряд може заборонити пиво Heineken з його нинішнім логотипом - червоною зіркою, яка також була символом радянського комунізму.
Про це повідомляє Reuters.
«Червона зірка торгової марки Heineken може виявитися жертвою спроб Угорщини очиститися від тоталітарних символів, пов'язаних з роками нацистської окупації, і в цьому випадку - 40 років комуністичного правління», - йдеться в повідомленні.
Логотип Heineken містить зображення зірки з самого початку свого заснування у другій половині 19 століття, в 1930-х роках зірка стала червоною.
Вважається, що зірка являє собою символ пивоварів або різні етапи процесу пивоваріння, одна червона зірка була також головним символом радянського комунізму і з'являлася на гербі комуністичної Угорщини.
Прес-секретар «Heineken» відмовився прокоментувати законопроект.
Глава угорського уряду Золтан Ковач також відмовився від коментарів, але не виключив можливість того, що на підставі закону пиво Heineken з його нинішнім логотипом може бути заборонено.
Як відомо, уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив про своє «моральне зобов'язання» заборонити комерційне використання таких символів, як свастика, хрест-навхрест, серп і молот, а також червона зірка.
Згідно з новим законом, підприємства, які використовують ці символи, можуть бути оштрафовані на суму до 2 мільярдів форинтів (6,97 мільйона доларів) і засуджені до тюремного ув'язнення.
Джерело: Укрінформ