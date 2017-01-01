В Угорщині через червону зірку на логотипі можуть заборонити відоме пиво

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Пиво Heineken

Логотип пива Heineken містить зображення зірки з самого початку свого заснування

Угорський уряд може заборонити пиво Heineken з його нинішнім логотипом - червоною зіркою, яка також була символом радянського комунізму.

Про це повідомляє Reuters.

«Червона зірка торгової марки Heineken може виявитися жертвою спроб Угорщини очиститися від тоталітарних символів, пов'язаних з роками нацистської окупації, і в цьому випадку - 40 років комуністичного правління», - йдеться в повідомленні.

Логотип Heineken містить зображення зірки з самого початку свого заснування у другій половині 19 століття, в 1930-х роках зірка стала червоною.

Вважається, що зірка являє собою символ пивоварів або різні етапи процесу пивоваріння, одна червона зірка була також головним символом радянського комунізму і з'являлася на гербі комуністичної Угорщини.

Прес-секретар «Heineken» відмовився прокоментувати законопроект.

Глава угорського уряду Золтан Ковач також відмовився від коментарів, але не виключив можливість того, що на підставі закону пиво Heineken з його нинішнім логотипом може бути заборонено.

Як відомо, уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив про своє «моральне зобов'язання» заборонити комерційне використання таких символів, як свастика, хрест-навхрест, серп і молот, а також червона зірка.

Згідно з новим законом, підприємства, які використовують ці символи, можуть бути оштрафовані на суму до 2 мільярдів форинтів (6,97 мільйона доларів) і засуджені до тюремного ув'язнення.

Джерело: Укрінформ