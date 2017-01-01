  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Угорщині через червону зірку на логотипі можуть заборонити відоме пиво

    • Сьогодні, 04:17
    • Розсилка
    Пиво Heineken
    Пиво Heineken

    Логотип пива Heineken містить зображення зірки з самого початку свого заснування

    Угорський уряд може заборонити пиво Heineken з його нинішнім логотипом - червоною зіркою, яка також була символом радянського комунізму.

    Читайте також

    Про це повідомляє Reuters.

    «Червона зірка торгової марки Heineken може виявитися жертвою спроб Угорщини очиститися від тоталітарних символів, пов'язаних з роками нацистської окупації, і в цьому випадку - 40 років комуністичного правління», - йдеться в повідомленні.

    Логотип Heineken містить зображення зірки з самого початку свого заснування у другій половині 19 століття, в 1930-х роках зірка стала червоною.

    Вважається, що зірка являє собою символ пивоварів або різні етапи процесу пивоваріння, одна червона зірка була також головним символом радянського комунізму і з'являлася на гербі комуністичної Угорщини.

    Прес-секретар «Heineken» відмовився прокоментувати законопроект.

    Глава угорського уряду Золтан Ковач також відмовився від коментарів, але не виключив можливість того, що на підставі закону пиво Heineken з його нинішнім логотипом може бути заборонено.

    Як відомо, уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана заявив про своє «моральне зобов'язання» заборонити комерційне використання таких символів, як свастика, хрест-навхрест, серп і молот, а також червона зірка.

    Згідно з новим законом, підприємства, які використовують ці символи, можуть бути оштрафовані на суму до 2 мільярдів форинтів (6,97 мільйона доларів) і засуджені до тюремного ув'язнення.

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    декомунізація алкоголь Угорщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ