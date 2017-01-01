В Україні знайшли заміну третині антрациту, який надходив із зони АТО

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Міністр розповів про чотири проекти, завдяки яким Україна стала менш залежною від споживання антрациту

Завдяки технічним рішенням Україна замінила 35% антрацитної групи вугілля, які споживала із зони АТО.

Про це заявив заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик.

«Якщо зібрати всі 4 проекти, які реалізуються, то можна побачити, що 35% антрацитної групи вугілля, які ми споживали із зони АТО, ми замінили за рахунок технічних рішень в енергетичній галузі», - каже Насалик.

За його словами, у червні закінчено реалізацію проекту будівництва Рівненської АЕС і Київської підстанції. Цей проект дозволив зекономити 1,4 тис. тонн антрацитового вугілля. Другий проект, який реалізований у 2015 році - будівництво Дністровської ГАЕС. У вересні буде реалізовано третій проект - будівництво лінії Запоріжзька АЕС - Каховська, що дасть можливість розгрузити 750 тис. тонн вугілля до кінці року.

Четвертий проект почали реалізовувати у травні минулого року, а у 3-4 кварталі запрацює Зміївська ТЕЦ, де переробляють 2 і 3 блоки на газову марку вугілля.

Нагадаємо, міністр також повідомив, що шахтарі окупованого Донбасу сплатили Україні 1,9 млрд податків у 2016 році.

Як заявив заступник міністра з питань АТО Георгій Тука, Україна не веде торгівлю вугіллям з непідконтрольними територіями, оскільки вугілля переміщається з видобувних підприємств із зони АТО, і кошти на самопроголошені республіки за нього не перераховуються.

Як відомо, сьогодні йде 11 день блокади залізничних шляхів, ініціаторами якої стали люди, які називають себе ветеранами АТО. За фактом блокування залізниці в Луганській області прокуратура відкрила кримінальне провадження.

Раніше повідомлялося, що учасники блокади на Донбасі зібралися створити збройні пости.