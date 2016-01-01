В Україні буде морозно і вітряно

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На дорогах країни місцями ожеледиця

У найближчу добу вітряну з опадами погоду в південній частині України буде визначати циклон над Чорним морем; решта території країни опиниться під впливом холодного повітря в полі підвищеного атмосферного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

У південній частині невеликий мокрий сніг, в Криму сильні опади; вітер північний, 7-12 м / с, пориви 17-22 м / с; температура вночі 1-6 ° морозу, вдень від 3 ° морозу до 2 ° тепла.

На решті території без опадів; вітер західний, 5-10 м / с; температура вночі 4-9 ° морозу, вдень 0-5 ° морозу (в Карпатах сніг, температура вночі 12-19 ° морозу, вдень 2-7 ° морозу).

У Києві - без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м / с. Температура вночі 4-6 ° морозу, вдень 1-3 ° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 30 грудня найвища температура вдень була +7,3 в 1987 р, найнижча вночі -26,3 в 1895 р

31 грудня - без опадів, лише в Криму невеликий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 2-7 ° морозу, в центральних і східних областях до 10 °, в Карпатах і Закарпатті 9-14 °; вдень від 3 ° морозу до 2 ° тепла, в західних областях 0-5 ° тепла.

У Києві - без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м / с. Температура вночі 3-5 ° морозу, вдень близько 0 °.