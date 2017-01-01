В Україні буде вітряно, але значно тепліше

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У Києві вдень обіцяють близько 20 градусів тепла

Найближчої доби на більшу частину території України пошириться тепле повітря з південного заходу Європи, але підвищення температури супроводжуватиме посиленням вітру, а в західні області атмосферний фронт принесе короткочасні дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі у Волинській, Львівській та Закарпатській областях удень у більшості західних та Житомирській областях невеликий короткочасний дощ, подекуди з грозою; на решті території без опадів. Вітер південний 7-12 м/с, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 16-21°, на Закарпатті та Прикарпатті до 23°, на узбережжі морів 10-13°; в східних, Запорізькій і Херсонській областях вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень 12-17° тепла.

У Києві - без опадів. Вітер південний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 26 квітня найвища температура вдень була +26,3 в 1926 р, найнижча вночі -2,8 в 1948 р

27 квітня в більшості західних областей короткочасні дощі, грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. На решті території країни без опадів; вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 19-25°, на узбережжі морів та крайньому заході країни місцями 11-16°.

У Києві - без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 21-23°.