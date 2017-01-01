В Україні чотири енергоблоки АЕС готують до понаднормової експлуатації (ДОКУМЕНТ)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хмельницька АЕС

Оцінку технічному стану енергоблоків, які відпрацювали термін експлуатації, мають дати Держатомрегулювання і Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки

Енергоблоки №3, 4 Запорізької АЕС, №3 Рівненської АЕС і №1 Хмельницької АЕС, в яких завершується термін експлуатації, проходять технічну процедуру з продовження роботи.

Таку відповідь одержав «Главком» на інформаційний запит Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

На сьогодні виконується комплекс заходів та розроблені відповідні графіки з надання та розгляду в Держатомрегулювання і Державному науково-технічному центрі з ядерної та радіаційної безпеки звітних документів з продовження строку експлуатації енергоблоків.

Зокрема, щодо понаднормової роботи енергоблоку №3 Запорізької АЕС проводиться 16 заходів, які мають завершитися до кінця 2017 року; енергоблоку №4 Запорізької АЕС – узгоджено рішення про продовження строків експлуатації обладнання хімічного цеху, проведена держекспертиза експлуатації реактора, яка направлена на доопрацювання Держатомрегулювання; №3 Рівненської АЕС – Держатомрегулювання погодило нову редакцію Плану ліцензування енергоблоку №3 для продовження експлуатації у понаднормовий термін, завершена експертиза щодо безпечної експлуатації ядерної установки енергоблоку, технічне рішення має дати Держатомрегулювання; №1 Хмельницької АЕС - заплановано узгодити 36 рішень щодо продовження терміну експлуатації елементів і конструкцій енергоблоку (з них погоджено 11). Роботи йдуть за графіком, крім елементів реакторної установки через відсутність договору.

(для ознайомлення з документом натисніть на зображення)

За даними сайту Міністерства енергетики та вугільної промисловості, проектний термін експлуатації енергоблоків АЕС України становить 30 років і до 2019 року буде вичерпаний на всіх діючих енергоблоках крім п’яти.

Продовження терміну експлуатації енергоблоків українських АЕС передбачено Енергетичною стратегією України до 2030 року і Комплексною програмою робіт з продовження терміну експлуатації діючих енергоблоків АЕС, яка схвалена розпорядженням КМУ від 29 квітня 2004 року №26З.

Як відомо, наприкінці 2015 року Держатомрегулювання видало ліцензію на право провадження діяльності з експлуатації ядерної установки енергоблоку №2 Южно-Української АЕС.

Довідково. У 2016 році атомні електростанції за 12 місяців 2016 виробили 80,9 млрд кВт-годину, що на 7,6%, або на 6,6 млрд кВт-годину менше, ніж за 12 місяців 2015 року (87,6 млрд кВт-годину).