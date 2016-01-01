В Україні готуються прийняти в’язня Кремля Вигівського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валентин Вигівський

Мін’юст прийняв рішення про повернення в Україну засудженого в Росії політв’язня Валентина Вигівського

Міністерство юстиції прийняло рішення про прийняття засудженого російським судом Валентина Вигівського в Україну для подальшого відбування покарання на підставі Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Наразі відповідні документи вже відправлено до Дарницького районного суду міста Києва з клопотанням про приведення вироку суду Російської Федерації, яким засуджено Валентина Вигівського, у відповідність із законодавством України.

«Після отримання копії ухвали суду Мін’юст направить до РФ інформацію про прийняте рішення разом із копією ухвали суду. За цим, при наявності згоди всіх сторін, має відбутися передача ув’язненого», – йде мова у повідомленні.

Варто зазначити, що дані дії Мін’юсту стали можливі після того, як 4 квітня до Міністерства юстиції надійшло звернення Петра Вигівського з проханням вирішити питання про передачу з Російської Федерації в Україну його сина Валентина Вигівського, якого російська судова система призначила винним у «шпигунстві».