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    В Україні хочуть створити інститут орендного житла

    • Сьогодні, 12:01
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    Мінрегіон готує законопроект про інститут орендного житла

    Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) планує у 2017 році розробити законопроект для запровадження інституту орендного житла.

    Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

    «Ми запланували на 2017 рік створити законопроект і вважаємо, що в майбутньому, коли у держави з'являться гроші, наприклад на 2018 рік, закласти в бюджет гроші на будівництво орендного житла. Також будівництво такого житла можуть фінансувати пенсійні фонди, бо через ризики вони краще будуть інвестувати у державні об'єкти, а не в комерційні», – сказав він.

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    Заступник міністра зазначив, що державний фонд орендного житла дозволить задовольнити житлові потреби держслужбовців без передачі службового житла у власність.

    «На сьогодні ми маємо справу з тим, що чиновник, заходячи на нову посаду, одразу отримує у власність службове житло, незалежно від того, скільки і з яким результатом він пропрацює на державу. Наша пропозиція – надавати фахівцям державне житло в оренду. Якщо людина пропрацює на посаді, скажімо, 5 або 10 років, тоді вона зможе переоформити його у власність», – сказав він.

    У грудні 2015 року Мінрегіон заявляв про розробку проекту закону для розвитку ринку орендної житлової нерухомості, що передбачає особливі умови для інвесторів орендного житла, і планував внести його до Верховної Ради наступного року.

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