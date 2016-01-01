В Україні хочуть створити інститут орендного житла

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Мінрегіон готує законопроект про інститут орендного житла

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) планує у 2017 році розробити законопроект для запровадження інституту орендного житла.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

«Ми запланували на 2017 рік створити законопроект і вважаємо, що в майбутньому, коли у держави з'являться гроші, наприклад на 2018 рік, закласти в бюджет гроші на будівництво орендного житла. Також будівництво такого житла можуть фінансувати пенсійні фонди, бо через ризики вони краще будуть інвестувати у державні об'єкти, а не в комерційні», – сказав він.

Заступник міністра зазначив, що державний фонд орендного житла дозволить задовольнити житлові потреби держслужбовців без передачі службового житла у власність.

«На сьогодні ми маємо справу з тим, що чиновник, заходячи на нову посаду, одразу отримує у власність службове житло, незалежно від того, скільки і з яким результатом він пропрацює на державу. Наша пропозиція – надавати фахівцям державне житло в оренду. Якщо людина пропрацює на посаді, скажімо, 5 або 10 років, тоді вона зможе переоформити його у власність», – сказав він.

У грудні 2015 року Мінрегіон заявляв про розробку проекту закону для розвитку ринку орендної житлової нерухомості, що передбачає особливі умови для інвесторів орендного житла, і планував внести його до Верховної Ради наступного року.