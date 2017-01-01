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    В Україні ліквідують ще один банк

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    <p>Про час і порядок виплат вкладникам банку поки що не повідомили</p>
    Униан

    Про час і порядок виплат вкладникам банку поки що не повідомили

    До Фінбанку ввели тимчасову адміністрацію

    Фонд гарантування вкладів фізосіб визнав Фінбанк неплатоспроможним. У банку працює тимчасова адміністрація. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ФГВФО.

    «Розпочато процедуру виведення ПАТ «Фінбанк» з ринку шляхом введення в нього тимчасової адміністрації строком на один місяць з 10 квітня до 9 травня 2017 року включно», – зазначає прес-служба.

    Про час і порядок виплат вкладникам банку поки що не повідомили.

    Нагадаємо, акціонери Фінбанку на початку лютого прийняли рішення про ліквідацію фінустанови. Загальна сума зобов'язань станом на 1 лютого 2017 року становить 490,265 млн гривень.

    Фінбанк працює в Україні з 1993 року.

    Раніше «Главком» повідомляв, що за три роки з фінансового ринку України було виведено 89 банків. Про це заявила голова НБУ Валерія Гонтарева.

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