В Україні «мінімалка» зросла, а реальна зарплата впала

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Реальна зарплата

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні скоротилася на 7,2% порівняно з груднем минулого року

В січні 2017 року реальна заробітна плата в Україні скоротилася порівняно з попереднім місяцем на 8,3%. Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому порівняно з січнем 2016 року реальна зарплата зросла на 21,4%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в січні скоротилася на 7,2% порівняно з груднем минулого року, і становить 6008 грн. Це значення в 1,9 раза вище за рівень мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 3200 грн.

Прес-служба Держстату зазначила, що порівняно з січнем 2016 року середня номінальна зарплата зросла на 37,7%.

Найвищі середні зарплати в січні 2017 року зафіксовано на авіаційному транспорті – 27,252 тис. грн, фінансової й страхової діяльності – 11,092 тис. грн та у сфері інформації й телекомунікацій – 10,210 тис. грн.

Найменший рівень середньої зарплати в січні зафіксовано в сфері поштової та кур'єрської діяльності – 3,328 тис. грн. Дані розраховані без урахування тимчасово окупованої Росією території Криму і частини зони АТО.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило дані про розмір заробітної плати керівництва органа за лютий 2017 року. Зарплата голови НАЗК Наталії Корчак за лютий 2017 року становила 101,400 тис. гривень