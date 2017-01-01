  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Україні місцями - туман, грози і заморозки

    • Сьогодні, 20:40
    • Розсилка

    У найближчу добу в Україні переважно без опадів.

    Як повідомляє Укргідрометцентр, у східних областях, на Дніпропетровщині, у Приазов'ї та Криму вночі невеликий дощ. У західній частині вночі, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

    Температура вночі 1-6° тепла, у західних та північних областях заморозки на поверхні грунту, у більшості центральних, Харківській та Одеській областях місцями на поверхні грунту 0-4°; вдень до 12-17° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до +20.

    У Києві - без опадів. Температура повітря вночі 1-3° тепла, вдень близько 15°.

    e4c2af9-b3536-clip-83kb
    11 квітня - без опадів, вдень в західних і Житомирській областях дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі 2-7° тепла; вдень 14-19°, на заході 9-14°. У Києві - без опадів. Температура повітря вночі 4-6° тепла, вдень 16-18°.

    ee14a16-b599e-clip-82kb
    Укргідрометцентр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ