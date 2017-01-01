В Україні місцями - туман, грози і заморозки

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У найближчу добу в Україні переважно без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у східних областях, на Дніпропетровщині, у Приазов'ї та Криму вночі невеликий дощ. У західній частині вночі, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у західних та північних областях заморозки на поверхні грунту, у більшості центральних, Харківській та Одеській областях місцями на поверхні грунту 0-4°; вдень до 12-17° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до +20.

У Києві - без опадів. Температура повітря вночі 1-3° тепла, вдень близько 15°.