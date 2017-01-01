В Україні може подешевшати бензин та дизпаливо

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Ціни на АЗС

Експерт вважає, що потенціал до зниження цін на пальне наразі становить від 30 до 90 копійок

Зараз в Україні сформувався певний потенціал для зниження цін на бензин, дизпаливо і скраплений газ. Це стало можливим завдяки зменшенню вартості нафтопродуктів на кордоні та посиленню гривні. Про це у коментарі УНН розповів експерт паливного ринку Геннадій Рябцев.

За словами експерта, потенціал до зниження цін на пальне наразі становить від 30 до 90 копійок, в залежності від марки, однак, чи буде він реалізований на АЗС та у який саме спосіб — покаже час.

«Що стосується бензину і дизельного палива, то, скоріше за все, ми побачимо лише збільшення знижок, які надаються покупцям у великих роздрібних мережах за програмами лояльності. Це, власне кажучи, уже відбувається. За нашою інформацією, на всіх столичних заправках наявні такі знижки майже у всіх мережах, які мають картки лояльності», - сказав експерт.

«Що стосується скрапленого газу, то тут ситуація була достатньо напруженою, оскільки не було відомо, чи відновиться постачання російського ресурсу через зміну митних правил для тих компаній, які здійснюють експорт українським контрагентам. Але з 15 числа очікується відновлення постачання, якщо не в повному обсязі, то в достатній кількості для того, щоб тренд на зниження вартості зберегти. Скоріше за все, як тільки постачання відновлять, ми будемо спостерігати певне зниження цін», — пояснив Рябцев.

Як повідомлялося, роздрібні ціни пального на АЗС другий тиждень зберігають стабільність.