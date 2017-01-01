В Україні може з’явитись інспекція з моніторингу способу життя громадян

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Новий орган інспектуватиме побутові умови сімей та спосіб життя фізичних осіб

З початку 2018 року в Україні може з’явитися новий контролюючий орган в сфері надання соціальної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, мова йде про створення інспектуючого органу, який матиме право проводити моніторинг ефективності виконання програм соціальної підтримки та аналізу порушень законодавства про надання соцпідтримки.

Крім того новий орган інспектуватиме побутові умови сімей та спосіб життя фізичних осіб, яким надається або потрібна соціальна підтримка.

Плани створення контролюючого органу з'явилися після запуску Мінфіном процедури верифікації, прямий ефект від якої в міністерстві оцінюють у 100 млн гривень. Повідомляється, що новий підрозділ Мінсоцполітики буде виявляти порушників як серед отримувачів допомоги і серед потенційних претендентів на держпідтримку, так і серед чиновників. На засіданні Кабміну був прийнятий відповідний законопроект.

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