В Україні може з'явитися автобан Гданьськ-Одеса

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В Україні з'явиться автобан

Наразі на Львівщині проводиться ремонт ділянки траси, яка має стати частиною нового автобану

Чорне та Балтійське моря з'єднає українсько-польський автобан Гданськ-Одеса, що проходитиме через Львів.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає прес-служба відомства.

«Ми на одному з важливих транспортних коридорів України, який з’єднає Балтику з Чорним морем, Гданськ з Одесою, проходячи через Львів. Будемо працювати спільно з єврокомісією уряду Республіки Польща, щоб отримати додаткове фінансування, мати повноцінний автобан європейського зразка», - сказав Омелян.

Наразі в районі села Куровичі Львіської області проводиться ремонт ділянки траси, яка має стати частиною нового автобану.