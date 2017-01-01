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    В Україні може з'явитися автобан Гданьськ-Одеса

    • Сьогодні, 18:07
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    В Україні з'явиться автобан
    В Україні з'явиться автобан

    Наразі на Львівщині проводиться ремонт ділянки траси, яка має стати частиною нового автобану

    Чорне та Балтійське моря з'єднає українсько-польський автобан Гданськ-Одеса, що проходитиме через Львів.

    Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає прес-служба відомства.

    «Ми на одному з важливих транспортних коридорів України, який з’єднає  Балтику з Чорним морем, Гданськ з Одесою, проходячи через Львів. Будемо працювати спільно з єврокомісією уряду Республіки Польща, щоб отримати додаткове фінансування, мати повноцінний автобан європейського зразка», - сказав Омелян.

    Наразі в районі села Куровичі Львіської області проводиться ремонт ділянки траси, яка має стати частиною нового автобану.

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