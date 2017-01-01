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    В Україні може з’явитися перший арабський банк

    • Сьогодні, 14:22
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    Арабські компанії готові інвестувати у сільське господарство і переробну промисловість України

    Українсько-арабська ділова рада запропонувала створити в Україні банк зі 100% капіталом арабських бізнесменів. Нова фінустанова повинна полегшити вихід на ринок України багатьох компаній з Близького Сходу, які готові інвестувати у сільське господарство і переробну промисловість.

    Про це заявив президент українсько-арабської ділової ради Шейх Емад Абу Алруб, повідомляє UBR.

    «Ми хочемо створити в Україні арабський банк, який полегшить вихід на ринок багатьох компаній з Близького Сходу. Представники Національного банку і Кабінету міністрів підтримують нашу ідею. Зараз ми займаємося налагодженням контактів між українськими і арабськими діловими колами», - заявив президент українсько-арабської ділової ради.

    При цьому стратегічним завданням організації є залучення в Україну інвестицій на загальну суму $100 млрд. За словами президента українсько-арабської ділової ради, арабські компанії готові інвестувати у сільське господарство і переробну промисловість України.

    «Проте в Україні варто ухвалити закони, які б захищали іноземні інвестиції, боролися з корупцією у судовій гілці влади і спростили візовий режим для представників ділових кіл», - зазначив Шейх Емад Абу Алруб.

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