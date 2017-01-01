В Україні набув чинності мораторій на відстріл лосів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полювання на лосів упродовж 25 найближчих років на території України заборонено

В Україні 3 лютого набув чинності мораторій на відстріл лосів. Про це повідомив у п’ятницю ввечері міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

«Від сьогодні полювання на цих тварин упродовж 25 найближчих років на території України заборонено. Щойно підписав відповідний наказ», – заявив Семерак.

«Якщо відверто, то з мораторієм ми запізнилися на років 20-30. Останні події з кривавого полювання на Чернігівщині, де потерпіло ціле стадо, і загалом збільшення таких повідомлень від громадян – стали крайнім попереджувальним сигналом, що зволікати нікуди. Зараз, за різними підрахунками, популяція лосів в Україні нараховує від 2 до 6 тисяч особин. Тоді як у Білорусі і Польщі близько 30 тисяч. До речі, Польщу теж свого часу спіткала подібна історія з масовим відстрілом цих тварин. З 2001 року там запроваджено мораторій і популяція лося за цей час зросла у кілька разів», – зазначив міністр.

Раніше повідомлялось, що природоохоронці в лісових масивах Білоцерківського лісництва затримали 20 чоловік, які здійснювали облавне полювання на козулю, зайця-русака без ліцензії та відстрільних карток.