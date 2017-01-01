  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Україні набув чинності мораторій на відстріл лосів

    • Сьогодні, 22:26
    • Розсилка

    Полювання на лосів упродовж 25 найближчих років на території України заборонено

    В Україні 3 лютого набув чинності мораторій на відстріл лосів. Про це повідомив у п’ятницю ввечері міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.

    «Від сьогодні полювання на цих тварин упродовж 25 найближчих років на території України заборонено. Щойно підписав відповідний наказ», – заявив Семерак.

    «Якщо відверто, то з мораторієм ми запізнилися на років 20-30. Останні події з кривавого полювання на Чернігівщині, де потерпіло ціле стадо, і загалом збільшення таких повідомлень від громадян – стали крайнім попереджувальним сигналом, що зволікати нікуди. Зараз, за різними підрахунками, популяція лосів в Україні нараховує від 2 до 6 тисяч особин. Тоді як у Білорусі і Польщі близько 30 тисяч. До речі, Польщу теж свого часу спіткала подібна історія з масовим відстрілом цих тварин. З 2001 року там запроваджено мораторій і популяція лося за цей час зросла у кілька разів», – зазначив міністр.

    Раніше повідомлялось, що природоохоронці в лісових масивах Білоцерківського лісництва затримали 20 чоловік, які здійснювали облавне полювання на козулю, зайця-русака без ліцензії та відстрільних карток. 

    Читайте також
    Остап Семерак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ