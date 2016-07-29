В Україні найближчим часом оновлять штат державних службовців лісової галузі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Христина Юшкевич

Конкурсні відбори на вакансії в Держлісагентство розпочнуться з 20 березня 2017 року

В Україні скоро мають оновити штат державних службовців лісової галузі. Відповідний наказ про оголошення конкурсу на заміщення 15 вакантних посад керівного складу територіальних органів Державного агентства лісових ресурсів підписала тимчасово виконуюча обов'язки Голови відомства Христина Юшкевич.

«Всі проходитимуть відкритий і прозорий конкурс. Обрання керівництва обласних управлінь лісового та мисливського господарства відбуватиметься в декілька стадій. Зараз вперше ми оголошуємо конкурси на таку кількість посад – 15 посад керівного складу облуправлінь. Загалом це буде перший етап оновлення», - написала Юшкевич на своїй сторінці у Facebook.

На сайті Держлісагентства зазначено, що конкурс оголошено на начальників Запорізького, Івано-Франківського, Луганського, Рівненського, Харківського, Хмельницького, Чернігівського та Київського облуправлінь, а також перших заступників начальників Дніпропетровського та Миколаївського ОУЛМГ, заступників начальників Тернопільського, Вінницького, Миколаївського, Луганського та Херсонського обласних управлінь лісового та мисливського господарства.

Термін прийняття документів – 15 календарних днів. Конкурсні відбори розпочнуться з 20 березня 2017 року.

Окрім того, Христина Юшкевич повідомила, що наступна стадія передбачатиме відбір щонайменше трьох десятків директорів лісгоспів, посади яких досі залишаються вакантними.

Таким чином у найближчі місяці частина складу співробітників лісової галузі буде змінена. У відомстві наголошують, що умови та дані про претендентів конкурсу будуть прозорими та доступними.