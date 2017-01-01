В Україні найближчими днями потеплішає по-весняному

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У четвер в столиці очікується до +8 градусів

У найближчу добу теплу, але вітряну, з опадами погоду в Україні визначатимуть атмосферні фронти і атлантичне повітря, що переміщаються із заходу.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі в більшості областей дощ з мокрим снігом, в Карпатах місцями сильні опади, вдень невеликий, на Лівобережжі помірний дощ. На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м / с, пориви 15-20 м / с, на високогір'ї Карпат, вдень місцями і в Приазов'ї 25-30 м / с.

Температура вночі від 4 ° тепла до 1 ° морозу, вдень 4-9 ° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та в південній частині 8-13 ° тепла.

У Києві вночі дощ з мокрим снігом, вдень невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м / с, пориви 15-20 м / с. Температура вночі 0-2 ° тепла, вдень 6-8 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 23 лютого найвища температура вдень була +11,3 в 2016 р, найнижча вночі -21,7 в 1945 р

24 лютого вночі в західних і північних областях, вдень у східній частині та на Закарпатті місцями невеликі опади, переважно дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м / с, пориви 15-20 м / с, на високогір'ї Карпат 25-30 м / с.

Температура вночі 1-6 ° тепла; вдень 8-14 ° тепла, на півдні до 16 °, на сході та в Сумській області 5-10 °.

У Києві вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м / с, пориви 15-20 м / с. Температура вночі 2-4 ° тепла, вдень 10-12 °.