В Україні – новий військовий прокурор сил АТО

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Олег Сенюк

Прокурора Олега Сенюка представив колективу прокуратури головний військовий прокурор Анатолій Матіос

Новим військовим прокурором сил АТО призначено полковника юстиції Олега Сенюка, який до цього очолював військову прокуратуру Західного регіону України. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

За її даними, в п’ятницю, 12 травня, головний військовий прокурор Анатолій Матіос представив Сенюка колективу прокуратури.

Анатолій Матіос відзначив, що Олег Сенюк має достатній досвід роботи у військовій прокуратурі регіонального рівня, тому забезпечить ефективну взаємодію з усіма відомствами зони АТО.

Після представлення відбулась розширена нарада представників силових відомств Донецької і Луганської областей - Антитерористичного центру, Служби безпеки України, Нацполіції, прокуратури, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Учасники наради обговорили питання взаємодії силових структур в умовах бойових дій.

Раніше посаду прокурора сил АТО обіймав Костянтин Кулик. В кінці квітня 2017 року він був звільнений і був призначений заступником начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури.

Проти Кулика розслідується справа через незаконне збагачення.