В Україні обіцяють похолодання, дощ та сніг

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У неділю погода в Україні комфорту не обіцяє — дощ, мокрий сніг та сильний вітер

19 березня погода в Україні дещо погіршиться, подекуди можуть пройти дощі та сніг. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

Вона зазначила, що на державу суне чергове погіршення погоди, через що вихідними варто очікувати дощу, мокрого снігу, сильного вітру, та коливань атмосферного тиску, які призведуть до мігреней та болю в колінах.

Зокрема, сьогодні погода буде мінливою, опади та прояснення чергуватимуться протягом всієї доби. Таким чином температура вдень становитиме 4-9 градусів тепла, подекуди очікується до +10+12°C.

«19 березня, у неділю, погода в Україні комфорту не обіцяє — дощ, мокрий сніг та сильний вітер. Ще й трохи навіть похолодає. скрізь +3+8 градусів. У Києві найближчої ночі та вранці буде сухо. А ось вдень хмарність збільшиться і можливий невеликий дощ. Надвечір у суботу знову прояснить», — наголосила Діденко.