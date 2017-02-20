В Україні обвалилися продажі російської «Лади»

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Автосалон Лади

В січні продажі «Лади» скоротилися у 4,5 рази

Російська «Лада» встановила січневий рекорд в Україні. Минулого місяця, за даними асоціації «Укравтопром», продажі автомобілів «АвтоВАЗу» на українському ринку скоротилися у 4,5 рази. Це найбільше падіння серед усіх брендів, які представлені в країні.

«АвтоВАЗ» примудрився провалити показники навіть за дуже сприятливих обставин: минулого місяця український авторинок зріс більш, ніж на 50%.

Причина січневого фіаско «Лади» дуже проста - в українських дилерів практично закінчилися автомобілі. Як повідомляли ЗМІ, з осені минулого року «АвтоВАЗ» припинив поставки машин в Україні.

Нові «Лади» обіцяють завезти не раніше квітня. Тож, судячи з усього, результат січня - не останній рекорд росіян в Україні.

А ось ситуація з російськими автобусами відрізняється кардинально. Про те, чому ПАЗ завоював вже чверть українського ринку, читайте за цим посиланням.