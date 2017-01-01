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    В Україні офіційно зареєстровано 1,3 мільйона сімей переселенців

    • Сьогодні, 07:24
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    Грошова допомога призначена 1 мільйону сімей

    Cтаном на 16 січня Міністерство соціальної політики зареєструвало більше 1,3 мільйонів сімей вимушених переселенців з Криму і Донбасу, повідомляє прес-служба міністерства.

    "За даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взяті на облік 1 млн. 650 тис. 410 переселенців або 1 млн. 329 тис. 425 сімей з Донбасу та Криму", - йдеться в повідомленні міністерства.

    При цьому, 1 млн. 123 тис. 964 сім'ї звернулися за призначенням грошової допомоги, з них 1 млн. 37 тис. 360 така допомога призначена.
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