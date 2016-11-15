  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    В Україні оголошено штормове попередження

    • Сьогодні, 08:47
    • Розсилка

    На дорогах країни ожеледь. Вночі та вранці у східних областях пориви вітру 15-20 м/с

    Про це повідомила прес-служба ДержНС.

    Громадян закликали бути обережними під час перебування на вулиці.

    Як повідомлялося, у Закарпатській і Львівській областях через негоду знеструмлено 55 населених пунктів.

    В області сталося сходження чотирьох снігових лавин. Четверта лавина перекрила дорогу державного значення в суботу вранці.

    Холодна погода, що встановилася у першій половині січня в Європі, забрала загалом вже 61 життя.

    Про це повідомляло DW. Серед загиблих переважно бездомні.

    Зокрема, відомо про щонайменше вісьмох замерзлих на Балканах, де тисячі людей у віддалених регіонах, відрізаних через снігопади, залишилися без опалення під час морозів нижче мінус 20 градусів за Цельсієм.

    Трагедії також сталися у Сербії, Албанії та Македонії — там загинули в основному люди похилого віку.

    В Польщі загинуло шестеро людей, повідомили у кризовому центрі країни. У Румунії заявили про шість нових смертей від переохолодження за останні дні.

    Місцева влада у країнах закликає допомагати особливо вразливим верствам населення, зокрема безпритульним.


    Читайте також
    Негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ