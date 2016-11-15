В Україні оголошено штормове попередження

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На дорогах країни ожеледь. Вночі та вранці у східних областях пориви вітру 15-20 м/с

Про це повідомила прес-служба ДержНС.

Громадян закликали бути обережними під час перебування на вулиці.

Як повідомлялося, у Закарпатській і Львівській областях через негоду знеструмлено 55 населених пунктів.

В області сталося сходження чотирьох снігових лавин. Четверта лавина перекрила дорогу державного значення в суботу вранці.

Холодна погода, що встановилася у першій половині січня в Європі, забрала загалом вже 61 життя.

Про це повідомляло DW. Серед загиблих переважно бездомні.

Зокрема, відомо про щонайменше вісьмох замерзлих на Балканах, де тисячі людей у віддалених регіонах, відрізаних через снігопади, залишилися без опалення під час морозів нижче мінус 20 градусів за Цельсієм.

Трагедії також сталися у Сербії, Албанії та Македонії — там загинули в основному люди похилого віку.

В Польщі загинуло шестеро людей, повідомили у кризовому центрі країни. У Румунії заявили про шість нових смертей від переохолодження за останні дні.

Місцева влада у країнах закликає допомагати особливо вразливим верствам населення, зокрема безпритульним.



