В Україні оголошено штормове попередження

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Гроза

Попередження про грози та пориви вітру в Україні

У понеділок, 22 травня, в південній частині, в східних та більшості центральних областей очікуються грози, місцями пориви вітру та шквали. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посилання на Укргідрометцентр.

«За даними Укргідрометцентру, вдень 22 травня в південній частині, в східних та більшості центральних областей грози, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, місцями гроза, вдень без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями порив 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +18...+20 градусів.

На заході України мінлива хмарність, вночі дощ, місцями сильний, вдень місцями короткочасний дощ, місцями з грозами, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі +7...+15 градусів, вдень +17...+22 градуси, на Закарпатті до +25 градусів. У Карпатах вночі сильний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +11...+16 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, місцями з грозою, вдень без істотних опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви 15-20 м/с, температура вночі +5...+12 градусів, вдень +17...+22 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями з грозою, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі +6...+12 градусів, вдень +15...+20 градусів.

На сході України мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями з грозою, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями з грозою, вітер північно-східний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі +7...+13 градусів, вдень +16...+21 градус.

У Криму мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями з грозою, вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +14...+20 градусів.

У Ялті вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +14...+16 градусів.