В Україні планують створити суспільний спортивний телеканал

У 2018-му Аласанія робитиме першу спробу запустити в ефір спортивний телеканал

Аласанія зазначив, що в планах у Суспільного є створення нішевих каналів.

«В перспективі, але дуже швидко це не буде. Хоча в законі ми це не прописували, проте ніхто нам не забороняє відкривати нові. Думаю, що нішевим буде спортивний телеканал. У 2018-му ми робитимемо першу спробу запустити його в ефір. Маємо вже перший зразок - UA: музика. Ви навіть не знаєте про його існування, але він уже є, дякуючи тому, що закон ніяк не регулює інтернет. Скажу вам, що цей канал страшенно кайфовий. Там українська музика 24 години на добу. Таких каналів в інтернеті я можу відкривати безліч», - пояснив він.

За його словами, Суспільне телебачення не переймається законодавчими новаціями щодо мови на ТБ.

«Та в нас ніколи не було з цим проблем. 98% у нас завжди було мовлення українською, решта 2% було навіть не російською, а мовами країн Європи. Тобто ми взагалі не переймаємося тим законом, який мають ухвалити», - підкреслив голова правління «Національної суспільної телерадіокомпанії України».

Як повідомлялося, Наглядова рада НСТУ обрала головою правління НСТУ Зураба Аласанію. Він отримав 10 із 17 голосів членів НСТУ.

Під час першого голосування Зураб Аласанія та голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко набрали однакову кількість голосів - по 8. Один голос отримав Роман Вибрановський.

У березні наглядова рада суспільного мовлення оголосила офіційний список кандидатів на посаду голови Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Це Зураб Аласанія, Олег Наливайко, Роман Вибрановський, Юрій Дараган, Олександр Коваленко, Олександр Зорка, Олександр Зирін та Марек Сіерант.

Нагадаємо, 7 листопада 2016 року голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко підписав наказ про звільнення Зураба Аласанії з посади генерального директора Національної телекомпанії України (НТКУ).

Раніше Зураб Аласанія написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади голови НТКУ. Він пояснив, що йде з посади, аби звернути увагу спільноти на неможливість створення в Україні повноцінного суспільного мовника за існуючих умов, зокрема через проблеми із бюджетом компанії.