В Україні подорожчав борщовий набір

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Борщ

За три місяці більшість інгредієнтів подорожчали в середньому на 10%

Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж України проаналізували, як змінилися ціни на продукти борщового набору за останні три місяці – з 21 листопада 2016 року по 20 лютого 2017 року.

Найбільше подорожчав головний інгредієнт смачного борщу – м’ясо. За три місяці ціни на яловичину підскочили на 11 грн./кг, а на свинину – на 5,3 грн./кг.

Про це повідомив глава асоціації Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

Картопля стала дорожчою на третину, або 1,5 грн./кг, морква і буряк – на 18% (на 70 коп./кг), капуста – на 15% (50 коп./кг), цибуля – на 2% (8 коп./кг).

Крім самого борщу, українцям доведеться доплачувати і за супутні продукти, зокрема хліб. Ціна на буханець білого зросла на 10% (1,1 грн.), а чорного – на 8%.

До слова, в Україні значно знизилось виробництво горілки та коньяку.