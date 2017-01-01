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    В Україні подорожчав борщовий набір

    • Сьогодні, 05:16
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    Борщ
    Борщ

    За три місяці більшість інгредієнтів подорожчали в середньому на 10%

    Експерти Асоціації постачальників торговельних мереж України проаналізували, як змінилися ціни на продукти борщового набору за останні три місяці – з 21 листопада 2016 року по 20 лютого 2017 року.

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    Найбільше подорожчав головний інгредієнт смачного борщу – м’ясо. За три місяці ціни на яловичину підскочили на 11 грн./кг, а на свинину – на 5,3 грн./кг.

    Про це повідомив глава асоціації Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook.

    Картопля стала дорожчою на третину, або 1,5 грн./кг, морква і буряк – на 18% (на 70 коп./кг), капуста – на 15% (50 коп./кг), цибуля – на 2% (8 коп./кг).

    Крім самого борщу, українцям доведеться доплачувати і за супутні продукти, зокрема хліб. Ціна на буханець білого зросла на 10% (1,1 грн.), а чорного – на 8%.

    До слова, в Україні значно знизилось виробництво горілки та коньяку.

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