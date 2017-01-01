В Україні посилять охорону «червонокнижних» тварин і рослин
- Сьогодні, 18:09
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Охорона червонокнижних птахів, зокрема, передбачена і в нових Санітарних правилах у лісах України
В Україні посилять охорону червонокнижних видів рослин і тварин на територіях заповідників.
Про це повідомила т. в. о. голови Держлісагентства Христина Юшкевич у Фейсбуці.
«Сьогодні підписала наказ про посилення охорони червонокнижних видів рослин і тварин на територіях установ природно-заповідного фонду Держлісагентства», - написала вона.
Юшкевич зазначила, що охорона червонокнижних птахів, зокрема, передбачена і в нових Санітарних правилах у лісах України.
Вона зобов'язала забезпечити виділення та належний облік охоронних ділянок під час лісовпорядкування, а також комплекс організаційних та лісогосподарських заходів, направлених на збереження та охорону середовищ існування рідкісних і зникаючих видів тварин і птахів.
На основі проведених заходів будуть внесені додаткові зміни і доповнення до нормативно-правових актів з ведення лісовпорядкування стосовно збереження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, наголосила т. в. о. голови Держлісагентства.