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    В Україні посилять охорону «червонокнижних» тварин і рослин

    • Сьогодні, 18:09
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    Охорона червонокнижних птахів, зокрема, передбачена і в нових Санітарних правилах у лісах України

    В Україні посилять охорону червонокнижних видів рослин і тварин на територіях заповідників.

    Про це повідомила т. в. о. голови Держлісагентства Христина Юшкевич у Фейсбуці.

    «Сьогодні підписала наказ про посилення охорони червонокнижних видів рослин і тварин на територіях установ природно-заповідного фонду Держлісагентства», - написала вона.

    Юшкевич зазначила, що охорона червонокнижних птахів, зокрема, передбачена і в нових Санітарних правилах у лісах України.

    Вона зобов'язала забезпечити виділення та належний облік охоронних ділянок під час лісовпорядкування, а також комплекс організаційних та лісогосподарських заходів, направлених на збереження та охорону середовищ існування рідкісних і зникаючих видів тварин і птахів.

    На основі проведених заходів будуть внесені додаткові зміни і доповнення до нормативно-правових актів з ведення лісовпорядкування стосовно збереження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, наголосила т. в. о. голови Держлісагентства.

     

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