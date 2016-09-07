В Україні посилять захист рідкісних рослин і тварин

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Карпатський біосферний заповідник

Згідно з наказом Мінекології, в Україні створять додаткові охоронні ділянки за межами заповідних зон

Міністр Остап Семерак зобов’язав природно-заповідні установи взяти під додаткову охорону місця знаходження рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин. Про це повідомляється на сайті уряду.

Остап Семерак підписав наказ «Про додаткові заходи щодо збереження рідкісних та зникаючих видів тварин і рослин».

Цим документом міністр зобов’язав Карпатський біосферний заповідник та національні природні парки, які належать до сфери управління міністерства, створити за межами заповідних зон цих об'єктів природно-заповідного фонду, охоронні ділянки.

За словами Остапа Семерака, такі кроки надзвичайно необхідні для збереження місць зростання рослин та місць проживання, розмноження, зимівлі рідкісних і зникаючих видів тварин, у тому числі птахів, які охороняються Червоною книгою України та низкою природоохоронних конвенцій.

Відповідно до наказу, до цієї роботи буде залучено землекористувачів, земельні ділянки яких увійшли до складу біосферного заповідника та національних природних парків без вилучення. Створенню цього документа передувало проведення низки консультацій із провідними екологічними експертами та громадськістю.

«Природні цінності світового значення, що є в українських національних природних парках і заповідниках, має бути збережено. Наступні покоління не повинні дізнаватися про окремі, на жаль, нині зникаючі видів рослин і тварин з книжок. Створення охоронних ділянок – це крок до збереження природних багатств за європейськими стандартами», – зазначає міністр.

Він також закликав представників лісових господарств, підпорядкованих Державному лісовому агентству України, які входять до складу національних парків без вилучення, підтримати цю ініціативу та вжити додаткових природоохоронних заходів.

Нагадаємо, що збереження рідкісних і зникаючих видів тварин та рослин є зобов'язанням України перед Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі та практичним кроком щодо реалізації положень Директиви ЄС про збереження природного середовища існування дикої флори та фауни і Директиви ЄС про захист диких птахів.