В Україні провели випробування нових протитанкових ракет
- Сьогодні, 16:32
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Протитанкові ракети українського виробництва точно вразили ціль
Конструкторське бюро «Луч» провело випробування нової партії протитанкових ракет.
У бюро заявили, що випробування були проведені в інтересах замовника й були успішними.
Відповідний відеозапис опублікований на YouTube-каналі «Луча».
Як видно на записі, протитанкові ракети українського виробництва точно вразили ціль.
Як повідомлялося, в Україні розробляють нові безпілотники.