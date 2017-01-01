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    В Україні провели випробування нових протитанкових ракет

    • Сьогодні, 16:32
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    Протитанкові ракети українського виробництва точно вразили ціль

    Конструкторське бюро «Луч» провело випробування нової партії протитанкових ракет.

    У бюро заявили, що випробування були проведені в інтересах замовника й були успішними.

    Відповідний відеозапис опублікований на YouTube-каналі «Луча».

    Як видно на записі, протитанкові ракети українського виробництва точно вразили ціль.

    Як повідомлялося, в Україні розробляють нові безпілотники.

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