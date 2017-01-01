В Україні пройшли заходи до Дня перемоги над нацизмом

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Тисячі людей вийшли на вулиці міст, щоб вшанувати пам'ять героїв

У Запоріжжі і інших містах України пройшли масові святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тисячі людей вийшли на вулиці міст, щоб вшанувати пам'ять героїв військових років 1941-1945.

Ветерани, їхні діти з онуками і правнуками поклали квіти до пам'ятників воїнам-визволителям. Не обійшлося без конфліктів. Переростання перепалок у відкриті протистояння, на щастя, вдалося уникнути.

ЗМІ повідомляють, що організаторами цих заходів виступили «Союз ветеранів України», Інститут правової політики Олени та Ірини Бережних. Сприяння (в т.ч. і матеріальне) надав відомий київський бізнесмен і меценат Олександр Меламуд, екс-президент Віктор Янукович, який перебуває в РФ.

Напередодні свята в Запоріжжі громадський діяч Кирило Тютюник провів телеміст з Волгоградом «Подвиг за порогами». Зустріч учасників подій тих днів пройшла під девізом «Ніщо не забуте, ніхто не забутий».

Нагадаємо, що український композитор Олег Харитонов до Дня Перемоги випустив серію відеороликів з оригінальними аранжуваннями пісень воєнних років.

8 травня громадяни України відзначали День пам'яті і примирення, а 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вони так само, як і жителі багатьох країн планети, взяли участь в акціях «Безсмертний полк».

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вважає російську акцію «Безсмертний полк» взірцем політичної спекуляції на почуттях людей.

Джерело: Вести