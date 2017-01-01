В Україні розпочала роботу технічна місія МВФ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Робота місії МВФ в Україні

Серед ключових питань на порядку денному — оцінка і рекомендації МВФ щодо концепції розвитку ДФС

В Україні розпочала роботу технічна місія Міжнародного валютного фонду. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України на своїй сторінці в Facebook.

«Серед ключових питань на порядку денному — оцінка і рекомендації МВФ щодо концепції розвитку ДФС, яка була напрацьована Мінфіном разом з Державною фіскальною службою. Ми разом працюємо над запуском середньострокової реформи ДФС, яка є одним з ключових пріоритетів Мінфіну і є дуже важливою для покращення системи адміністрування податків», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Міжнародний валютний фонд 19 березня відклав на невизначений час засідання Ради директорів з питання виділення Україні чергового траншу в розмірі 1 млрд дол., раніше заплановане на 20 березня.

Українське питання відсутнє в плані роботи Ради директорів МВФ, розписаному до 31 березня включно.

За інформацією Мінфіну, перенесення засідання Ради директорів МВФ по Україні зумовлено необхідністю уточнення макроекономічних показників внаслідок запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей за рішенням Ради нацбезпеки і оборони.

Представник України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що Фонд очікує оновлені макроекономічні прогнози від Національного банку та Міністерства фінансів протягом декількох днів.

21 березня Нацбанк переглянув прогнози для економіки України у зв'язку з блокадою ОРДЛО і має намір узгодити їх з МВФ протягом двох днів. НБУ, зокрема, знизив прогноз зростання ВВП країни на 2017 рік до 1,9% з 2,8%, прогнозованих раніше.