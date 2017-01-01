В Україні розробляють нові безпілотники

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БТР Фантом

«Укроборонпром» розробляє нову безпілотну техніку на базі «Фантома»

Державний концерн «Укроборонпром» розробляє нові моделі безпілотної військової техніки на базі мінібронетранспортера «Фантом».

Про це 4 березня повідомив заступник гендиректора з авіабудування та виробництва Володимир Коробов.

За його словами, розроблений та вже представлений на міжнародних виставках "Фантом" вдало проходить випробування, а концерн готов розпочати його серійне виробництво для української армії.

«Військова техніка ... має повністю нівелювати людський фактор участі у розв’язанні конфліктів. Використання безпілотної техніки має стати пріоритетом Збройних сил», - зазначив Коробов.