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    В Україні розробляють нові безпілотники

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    БТР Фантом
    БТР Фантом

    «Укроборонпром» розробляє нову безпілотну техніку на базі «Фантома»

    Державний концерн «Укроборонпром» розробляє нові моделі безпілотної військової техніки на базі мінібронетранспортера «Фантом».

    Про це 4 березня повідомив заступник гендиректора з авіабудування та виробництва Володимир Коробов.

    За його словами, розроблений та вже представлений на міжнародних виставках "Фантом" вдало проходить випробування, а концерн готов розпочати його серійне виробництво для української армії.

    «Військова техніка ... має повністю нівелювати людський фактор участі у розв’язанні конфліктів. Використання безпілотної техніки має стати пріоритетом Збройних сил», - зазначив Коробов.

    Укроборонпром
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