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    В Україні ще дощитиме, але буде тепло

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    Дощова погода
    Дощова погода

    Повітря вдень прогріється до +21 градуса

    У вівторок, 16 травня, в Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, також вдень місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +19...+21 градус. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, також вдень місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +14...+22 градуси. У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура повітря вночі +2...+7 градусів, вдень +12...+17 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, вдень місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +15...+21 градус.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вдень місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +15...+21 градус.

    На сході України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+9 градусів, вдень +14...+21 градус.

    На півдні України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +5...+13 градусів, вдень +15...+22 градуси.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +16...+21 градус. У Ялті без опадів. Температура вночі +10...+12 градусів, вдень +18...+20 градусів.

    Джерело: Українські новини

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