В Україні складуть список сайтів, які, на думку експертів Стеця, загрожують інтересам країни

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Засідання Міністерства інформаційної політики України

Робота над списком конкретних сайтів здійснюється під грифом «Для службового користування» з метою запобігання спекуляціям з боку російських і проросійських ЗМІ та спецслужб

Міністерство інформаційної політики почало складати список сайтів, які загрожують націнтересам країни. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Міністр інформаційної політики України Юрій Стець заявив, що в рамках обов'язків, покладених Доктриною інформаційної безпеки України, було створено робочу групу, яка працювала над аналізом правових норм законодавства, які забороняють розповсюдження інформації, що представляє загрозу національним інтересам України.

«Ми створили звіт правових норм, які містяться в різних законодавчих актах і Кримінальному кодексі України, що регламентують і чітко визначають інформацію, яка є забороненою для поширення. На підставі цих норм, ми оцінюємо матеріали, що розповсюджуються окремими сайтами і тим самим створюють загрозу національним інтересам України, розпалюють міжнаціональну ворожнечу або закликають до порушення конституційного ладу», - сказав заступник міністра Дмитро Золотухін.

У відомстві сказали, що після вивчення та аналізу матеріалів, члени експертної ради при МІП висловлять свої пропозиції щодо підходів та критеріїв оцінки інформації на підставі цих правових норм.

«Робота над списком конкретних сайтів здійснюється під грифом «Для службового користування» з метою попередження спекуляцій з боку російських і проросійських ЗМІ і спецслужб», - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що на початку березня міністр інформаційної політики України Юрій Стець доручив відомству підготувати список загрозливих інформбезпеці сайтів для закриття. Міністр тоді в якості прикладу навів сайт «Російська весна». За його словами, цей перелік буде обговорено зі Службою безпеки України і в експертній раді. а далі Мининформполитики буде шукати механізм для їх закриття.