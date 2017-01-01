В Україні сьогодні дощі та до +14

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У Києві вдень від +6 до +8

Погода на сьогодні: 23 лютого 2017 року на всій території України, крім Криму, очікуються дощі, температура вдень від +4 до +14.

Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, сьогодні на сході України очікується дощ, вдень температура повітря становитиме від +4 до +8.

У західних регіонах країни сьогодні також дощ, денна температура від +6 до +12.

На півночі України дощ, вдень від +4 до +7.

У центральних регіонах України очікується дощ, температура повітря вдень від +6 до +8.

На півдні країни також пройде дощ, вдень температура становитиме від +9 до +14, у Криму очікується ясна погода, вдень повітря прогріється до +12.

У Києві сьогодні очікується дощ, температура вдень від +6 до +8, вночі від 0 до +2.